«العربي الإقليمي للمرشدات» يناقش النظام الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات.. يواصل المؤتمر العربي الإقليمي للمرشدات الثالث والعشرون أعماله في أبوظبي، والذي تنظمه جمعية مرشدات الإمارات تحت شعار «معاً نزدهر» بالتعاون مع الإقليم العربي.

يأتي المؤتمر العربي الإقليمي للمرشدات الذي تستضيفه الجمعية استكمالاً لمسيرة التعاون المشترك، والذي يُعد مناسبة مهمة تجتمع فيها الجمعيات الأعضاء بالإقليم العربي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات التي من شأنها تطوير حركة المرشدات في دول الإقليم العربي بحضور وفدٍ رفيع المستوى من الجمعية العالمية للكشافة وفتيات المرشدات لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح هذا الحدث المهم، وذلك بمشاركة عددٍ من الدول العربية وممثلي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي مديرة جمعية مرشدات الإمارات: «إن الحركة الإرشادية داخل الدولة وخارجها تحظى باهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وذلك منذ تأسيس الجمعية وإشهارها عام 1981، الأمر الذي أسهم بشكلٍ كبير في استضافة الجمعية ومشاركتها في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية جيلٍ واعدٍ من الشابات المرشدات، وتعزيز أدوارهن، وتبني البرامج والمبادرات التي تُعنى ببناء أجيال من المرشدات يحملن على عاتقهن مستقبل النشاط الكشفي وتنميته وتطويره». وأضافت: إن المؤتمر العربي الإقليمي الثالث والعشرين ناقش في قاعة طنب الصغرى بفندق «إرث» أبوظبي، اعتماد النظام الداخلي وتعيين الفريق الإجرائي وبحث المستجدات على المستوى العالمي، والاتجاه المستقبلي للحركة الاستراتيجية العالمية، وبوصلة 2032، وذلك بهدف النهوض بالحركة الإرشادية في الدولة الذي لاقى اهتماماً كبيراً منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي شهدت تطوراً ونمواً في استراتيجياتها وبرامجها.

اللجان الفرعية

أكدت المطروشي على الدور المهم الذي يلعبه المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين في مناقشة المستجدات على المستوى الإقليمي، والتقرير الإقليمي في الفترة الثلاثية، وأهمية اللجان الفرعية الإقليمية والتحديثات حول CAT، والخطة الاستراتيجية الإقليمية العربية 2023 ـ 2024، بالإضافة إلى مناقشة عروض استضافة المؤتمر العربي الإقليمي الرابع والعشرين وعرض الاقتراحات المعدة للتصويت، وتقديم المرشحات لعضوية اللجنة العربية الإقليمية، مشيرة إلى أهمية التصويت على المقترحات، واستضافة المؤتمر العربي الإقليمي في دورته الرابعة والعشرين، وانتخاب اللجنة الإقليمية، والأمسية الوطنية التراثية.

