أمطار على مدينة العين

محمد البلوشي (العين)

هطلت عصر أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح، كما انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ، وكانت السحب الركامية قد غطت مدينة العين منذ الساعة الثانية ظهراً وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الثانية ظهراً وطوال فترة المساء، على شارع الشيخ طحنون بن محمد، وطريق العين دبي، ومنطقة الطوية، ومنطقة النباغ ومساكن وهيلي والفوعة وبدع بنت سعود، وطريق ناهل العين وخطم الشكلة وشارع استراتا ومطار العين الدولي. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز في بيانه اليومي: إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط.. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 51:19 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.