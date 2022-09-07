الأمم المتحدة: الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة

نيويورك (وام)

تسلم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الشهادة الثانية للشارقة «مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والسمعية»، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين. جاء ذلك بحضور جاكلين ايدمبوم نائب رئيس التسهيلات البيئية لذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، على هامش انعقاد المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي إلى 7 سبتمبر الحالي. وحازت الشارقة على اللقب العالمي للمرة الأولى، «مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية» قبل نحو 4 سنوات وتحديداً خلال شهر نوفمبر بعام 2018 قبل أن يضاف إليها في الشهادة الثانية ذوي الإعاقة السمعية. وحققت الإمارة إنجازها الجديد على الصعيد الدولي، بعد فوز المقر الرئيس للاتحاد العالمي للمعاقين بالشارقة بالإجماع بعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي لإمارة الشارقة تتويجاً لمبادرات الإمارة المتواصلة لفئة ذوي الإعاقة برعاية وتوجيهات «نصير المعاقين» صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وسخرت الشارقة الإمكانات والمرافق كافة لخدمة ذوي الإعاقة في مختلف الجوانب الحياتية، بتوفير المعايير الدولية في المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية لتتبوأ المكانة العالمية المرموقة لها في مصاف المدن الداعمة لهذه الفئة المهمة والمؤثرة. ويشكل حصول إمارة الشارقة على لقبها الجديد إنجازاً مهماً للإمارة بوجه خاص، ودولة الإمارات والمنطقة العربية بوجه عام، وشهادة عالمية مرموقة على البعد الإنساني للتجربة العربية في رعاية هذه الفئة وكفالة حقوقها وتعزيز مشاركتها في بناء المجتمع وفي عملية تحقيق التنمية المستدامة.