طلاب من مؤسسات تعليمية بالإمارات يفوزون بجائزة جيمس دايسون 2022

دبي (وام)

أعلنت جائزة جيمس دايسون الدولية، عن فوز فريق طلابي إماراتي ضمن الفائزين على المستوى المحلي لهذا العام في دولة الإمارات وتأهلهم للجائزة العالمية، وحصول طلاب من جامعة هيريوت وات في دبي على المركز الأول، وذلك لابتكارهم نظام FireOut من أجل حماية الحياة البرية والأراضي عبر اعتماد تقنيات صديقة للبيئة. وأبدى الفائزون وهم: تسنيم نوار، ودينا صباحات، وإيمان راشد، وزاهد رحمان، وزهرة تونجيكر، عن فخرهم للفوز بالجائزة الدولية، حيث تم تصميم هذا النظام بهدف السيطرة على الحرائق البرية، وانبثقت فكرة النظام من التغيرات المناخية التي أدت إلى تفاقم حدوث حرائق الغابات في مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور علي هلال النقبي، عضو لجنة تحكيم المسابقة في الإمارات: يمثل الفوز بجوائز مبتكرة في الإمارات العربية المتحدة، مثل جائزة جيمس دايسون، نقطة انطلاق قوية للطلاب، لأنها تدعم مهندسي التصميم الشباب لتقديم مزيد من الابتكارات، وتوفر لهم اعترافاً وإشادة بقدراتهم بين كبار المهندسين المرموقين، وتميز الاختراع الفائز هذا العام بتضمنه عناصر الهندسة والابتكار بشكل ملفت.

وأبدت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، عضو لجنة تحكيم المسابقة في الإمارات سعادتها بالطلبة الفائزين بالجائزة، مشيدة بقدرة الطلاب على تحديد طبيعة المشكلة، وتصميم حل مناسب لمنعها، ومن أهم ما يميز هذا الاختراع كيفية تركيز فريق الطلاب على الاستدامة والعوامل البيئية لتطوير تقنية يمكن أن تساعد في تحديد ومكافحة الحرائق في المناطق المعرضة لها. وتم اختراع FireOut من قبل فريق مكون من خمسة طلاب من جامعة هيريوت وات، والذين قاموا بتحديد المناطق التي تعاني من حرائق غابات بصورة متكررة في موسم الجفاف، والتي لا تتلقى كمية كافية من الأمطار في موسم الشتاء، وعمل الفريق على تصميم نظامٍ يخزن مياه الأمطار في موسمها لاستخدامها في السيطرة على حرائق الغابات في موسم الجفاف.