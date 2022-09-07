جمال العوضي يكتب: قوة الثقافة والعمل الإبداعي.. هل يمكن لأبوظبي أن تصبح هوليوود الجديدة؟

باتت القطاعات الثقافية والإبداعية محركاً حيوياً للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو سريع وملحوظ؛ نظراً لكونها من أكثر القطاعات تحولاً وديناميكية على مستوى العالم. ويستحوذ الاقتصاد الإبداعي عالمياً على نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع إيرادات تبلغ نحو2.250 مليار دولار أميركي، فضلاً عن مساهمته بدعم نحو 30 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، لذا فهو يمثل اليوم قوة رئيسة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاجتماعية وخلق فرص جديدة للعمل. وفي ظل تنامي إمكانات هذا القطاع الحيوي عالمياً، شهد المجال الثقافي والإبداعي في أبوظبي بدوره العديد من قصص النجاح المتميزة، مثل إطلاق لجنة أبوظبي للأفلام والمنطقة الإعلامية الحرة twofour54، واللتين شكلتا حجر الأساس للاقتصاد الإبداعي في الإمارة من خلال نجاحهما في تحويل الأفكار والأعمال الإبداعية إلى أرباح ملموسة سواءً للأفراد أو الشركات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالتوازي مع النجاحات الملحوظة التي تحققت حتى الآن، تتطلب عملية تحقيق الاستفادة الحقيقية من الإمكانات الضخمة والمتنوعة التي تنطوي عليها المجالات الثقافية والإبداعية، أيضاً، العمل على تسخير التقنيات الجديدة وتوظيفها في خدمة القطاع الإبداعي والعاملين فيه، ما يساهم بدوره في تلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار من جانب الجماهير وتعزيز الحس الإبداع بشكل عام لدى أفراد المجتمعات.

فوائد ملموسة

بالنظر إلى إمكانات الاقتصاد الإبداعي وقدرته على تحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات، فإن المجالات الإبداعية المرئية باتت اليوم القوة الأكثر تأثيراً في حياة الناس. ويمكن لقطاع الأفلام والتلفزيون الذي يتمتع بمستوى عالٍ من النضج أن يسهم في إحداث التحول والتغيير المطلوب بطرقٍ لا يمكن للعديد من القطاعات أو الوسائل الأخرى تحقيقها. وعلى صعيد العلاقات الدولية، يمكن أن تسهم المجالات الإبداعية والثقافية في تعزيز أنشطة القطاع السياحي، وتمكين تعلم اللغات، والتعريف بالمنتجات المحلية، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويمكن للقطاع الإبداعي تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاث طرق مؤثرة، تتمثل في:

المرافق والبنية التحتية - يمكن لإمارة أبوظبي التركيز على الاستوديوهات الإنتاجية، باعتبارها ضرورة حيوية وفرصة كبيرة لدعم إنشاء محفظة أكثر تنوعاً من المحتوى، ويمكن أيضاً العمل على تحسين خدمات ما بعد الإنتاج والخدمات الأخرى بشكل أكبر.

دعم المواهب - من خلال استقطاب الشركات والمواهب والاحتفاظ بها للعمل والعيش والازدهار في أبوظبي، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على تنمية مهارات أبناء الإمارات في هذا القطاع. وينبغي التعامل مع هذا الهدف كمجال للنمو في الوقت الذي نواصل فيه التركيز على تنويع اقتصادنا.

الحوافز - يمكن أن يسهم تقديم المزيد من الحوافز بدور مهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

وبينما تواصل صناعة السينما والتلفزيون نموها وتطورها عالمياً، فقد باتت اليوم مصدراً رئيساً للاستثمار في الاقتصادات الإبداعية المحلية من خلال إجراءات الترخيص والإنتاج. وكمثال على ذلك، ساهم توظيف طاقم وتجهيز المعدات اللازمة لتصوير سلسلة أفلام «الهوبيت -The Hobbit» في نيوزيلندا بإضافة 261 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي على مدار ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع السياحي. أما على الساحة المحلية فيعمل المتخصصون في صناعة الأفلام في دبي على بناء العلاقات والتفاعل مع أكثر من 180 استوديو إنتاج مع نحو 6.000 وحدة إنتاج إعلامي تم تصويرها في الإمارة خلال الـ 16 عاماً الماضية.

ويشكل هذا النمو في الصناعة أمراً مهماً للمنتجين والمخرجين المحليين الذين يستفيدون من عمليات التوزيع منخفض التكلفة، وقنوات النشر الإضافية للمنتجين المستقلين، فضلاً عن الحرية الإبداعية، وفرص الشراكات الجديدة، وتوطين المحتوى، وإمكانيات الوصول إلى قاعدة أوسع من الجماهير.

ولهذا السبب يمكننا رؤية محتوى منتجين إقليميين، مثل مجموعة «إم بي سي»، ينافس محتوى استوديوهات إنتاج كبرى على الساحة الدولية عبر منصات، مثل «نتفليكس» و«برايم» و«ديزني+»، وغيرها من المنصات ذات الجماهيرية الواسعة على مستوى المنطقة والتي تطالب بمحتوى عالي الجودة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في ميزانيات الإنتاج حيث قامت مجموعة «إم بي سي»، مؤخراً، بإنشاء «استوديوهات إم بي سي» لإنتاج المحتوى، وخصصت ميزانيات كبيرة لإتمام مشاريع وعمليات التصوير بشكل متزامن في مواقع متعددة مثل أبوظبي ودبي ومصر وتونس وتركيا وصولاً إلى المملكة المتحدة.

دور الإنتاج الإبداعي

يمكن أن يساهم تجسيد جمالية ومعالم وجهة ما في أحد الأفلام أو المسلسلات في زيادة شعبيتها على مستوى المنطقة والعالم، ما يضمن تدفق أعداد جديدة من الزوار والسياح لسنوات طويلة. وتشمل بعض الفوائد المباشرة التي يمكن تحقيقها من خلال ذلك، زيادة الإيرادات المحلية، وخلق المزيد من الوظائف المؤقتة، وزيادة استخدام الخدمات والموارد بالاعتماد على الموردين المحليين. وستسهم استراتيجية التنمية أيضاً في تحديد خدمات الدعم المحلية التي يتطلبها القطاع للتطور أو التوسع.

ولزيادة الوعي حول الأهمية الكبيرة لقطاع صناعة الأفلام في أبوظبي، يمكن العمل مع المجتمعات المحلية لتسليط الضوء على فوائد التصوير في مناطقهم، وإبراز جمال وتنوع وبساطة عمليات التصوير والإنتاج في أبوظبي. وبالإضافة إلى دعم بيئة الأعمال المحلية، سيساهم ذلك في تشجيع المزيد من القطاعات الأخرى مثل السياحة وغيرها على الاستثمار في هذا المجال لدعم أهدافها واستراتيجياتها الخاصة إقليمياً وعالمياً.

وتتمتع صناعة الترفيه بالإمكانات اللازمة للتحول إلى نشاط تجاري ذي قيمة عالية على مستوى أبوظبي ومصدراً محتملاً لتعزيز القطاع السياحي. ومع الخطوات الكبيرة التي حققتها الإمارة في إطار مساعيها لترسيخ مكانتها وجهةً مهمة لصناعة الأفلام، يجب أن يكون قطاع الأفلام والتلفزيون جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل توفير التمويل المناسب والحوافز الشاملة، وتدريب المواهب الجديدة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية.

وإلى جانب فوائدها الاقتصادية، تخلق المجالات الثقافية والإبداعية قيمة غير نقدية من شأنها المساهمة بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة التي تتمحور حول الارتقاء بجودة حياة الناس سواءً في أبوظبي أو خارجها.