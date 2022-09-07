«التربية»: إبراز جهود الإمارات في تطوير التعليم واستدامة جودته

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة التربية والتعليم في أعمال الاجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال التعليم، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. ترأس وفد الوزارة الدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة، وضم حمدان الشكيلي مدير إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم، وخويتم الراشدي من إدارة التعاون التعليمي والدولي.

وعقد الاجتماع - الذي استمر ثلاثة أيام - بهدف إقرار البرنامج التنفيذي لخطة العمل المشتركة للأعوام 2023 - 2027، وبحث العديد من مجالات التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين وتطوير العملية التعليمية في الدول الشقيقة، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل، وتبادل الخبرات وتشارك الرؤى حول تطور التعليم، والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الدكتور حسان المهيري حرص الوزارة على إبراز جهود الدولة بصورة متكاملة في تطوير التعليم وترسيخ استدامة جودته، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتحقيق المنجزات الوطنية في التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي، بما يتواءم مع استراتيجية استشراف المستقبل، والتنافسية العالمية في شتى المجالات في الخمسين القادمة.