الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مجلس جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول

زكي نسيبة مترئساً الاجتماع بحضور الأعضاء (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:40

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ندوة حول «الحرارة المهدورة» و«الطاقة المُتجدّدة ثلاثية التوليد»
أستاذ في جامعة الإمارات يشارك في تحرير «ريادة الأعمال»

 اجتمع مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
ناقش المجلس خطة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية وتكاليف التنفيذ المُتوقّعة (خطة عمل لمدة عامين)، والتي بالضرورة ستسهم في تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات.
واطّلع المجلس على عرضٍ تقديميٍ عن مؤشرات الأداء الرئيسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي تعكس التزام الجامعة بخطتها الاستراتيجية، والتطور المؤسسي للجامعة.

جامعة الإمارات
زكي أنور نسيبة
آخر الأخبار
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
الرياضي
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©