مجلس جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول

العين (الاتحاد)

اجتمع مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

ناقش المجلس خطة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية وتكاليف التنفيذ المُتوقّعة (خطة عمل لمدة عامين)، والتي بالضرورة ستسهم في تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات.

واطّلع المجلس على عرضٍ تقديميٍ عن مؤشرات الأداء الرئيسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي تعكس التزام الجامعة بخطتها الاستراتيجية، والتطور المؤسسي للجامعة.