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أكاديمية الشارقة للتعليم تحصل على ترخيص «التربية»

أكاديمية الشارقة للتعليم تحصل على ترخيص «التربية»
8 سبتمبر 2022 01:40

الشارقة (وام)

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أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن حصولها على الترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم ويَمنح الترخيص مؤسسات التعليم العالي إمكانية العمل في مجال التعليم العالي داخل الدولة. ويعد الترخيص المؤسسي بمثابة اعتراف برسالة الأكاديمية وتأكيداً على امتلاكها البنية الإدارية المتمثلة في السياسات والقوانين واللوائح والإجراءات والموارد المالية والبشرية والتزامها بتطبيق معايير ضمان الجودة في إنجاز مهامها. 
وتقدمت  الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالشكر والعرفان لدعمه الدائم للأكاديمية وجهوده الكبيرة في تطوير التعليم في إمارة الشارقة. 

الشارقة للتعليم
وزارة التربية والتعليم
التعليم العالي
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