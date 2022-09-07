الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى باكستان

الطائرات لدى وصولها إلى كراتشي (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:40

كراتشي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تنظيم الإعلام" يدعو أولياء الأمور إلى تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على منصات الأفلام
محمد بن زايد: العمل المشترك يعزز السلام في منطقتنا والعالم

أعلنت سفارة الدولة في باكستان عن وصول طائرتين إضافيتين إلى مدينة كراتشي محملتين بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لدعم ومساعدة المتضررين من الفيضانات ليصل مجموع الطائرات إلى 8 طائرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم، لدعم ومساعدة المتضررين من الفيضانات. كما أعلنت السفارة عبر «تويتر» عن وصول طائرتين إلى مدينة إسلام آباد محملتين بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية والخيم لإيواء المتضررين ليصل عدد الطائرات إلى 19 طائرة، وذلك ضمن جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. من جانبه، التقى حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في إسلام آباد، وبرفقته حمود الجنيبي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأعضاء هيئة إدارة الكوارث والحكومة المحلية في إقليم بلوشستان، حيث تم استعراض الجهود الإنسانية، التي تقدمها الإمارات في الإقليم المتضرر من جراء الفيضانات. وأكد سفير الدولة في إسلام آباد، بعد اللقاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني في ظل الظروف الصعبة الحالية، التي يواجهها المتضررون من الفيضانات والسيول.

 

الإمارات
باكستان
المساعدات الإغاثية
آخر الأخبار
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
الرياضي
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©