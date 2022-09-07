الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى باكستان

كراتشي (الاتحاد)

أعلنت سفارة الدولة في باكستان عن وصول طائرتين إضافيتين إلى مدينة كراتشي محملتين بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لدعم ومساعدة المتضررين من الفيضانات ليصل مجموع الطائرات إلى 8 طائرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم، لدعم ومساعدة المتضررين من الفيضانات. كما أعلنت السفارة عبر «تويتر» عن وصول طائرتين إلى مدينة إسلام آباد محملتين بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية والخيم لإيواء المتضررين ليصل عدد الطائرات إلى 19 طائرة، وذلك ضمن جدول رحلات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. من جانبه، التقى حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في إسلام آباد، وبرفقته حمود الجنيبي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأعضاء هيئة إدارة الكوارث والحكومة المحلية في إقليم بلوشستان، حيث تم استعراض الجهود الإنسانية، التي تقدمها الإمارات في الإقليم المتضرر من جراء الفيضانات. وأكد سفير الدولة في إسلام آباد، بعد اللقاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني في ظل الظروف الصعبة الحالية، التي يواجهها المتضررون من الفيضانات والسيول.