رئيس الدولة: أتطلع إلى العمل المشترك مع رئيسة حكومة بريطانيا
رئيس الدولة: أتطلع إلى العمل المشترك مع رئيسة حكومة بريطانيا
8 سبتمبر 2022 00:01
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إنه يتطلع إلى العمل مع رئيسة الحكومة البريطانية معالي ليز تراس. وكتب سموه، على موقع تويتر "خالص التهاني لمعالي ليز تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "أتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية - البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم".