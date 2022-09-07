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رئيس وزراء باكستان: شكراً الإمارات

رئيس وزراء باكستان: شكراً الإمارات
8 سبتمبر 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، عن امتنانه الخاص للإمارات على دعمها المستمر لضحايا الفيضانات في باكستان، بما في ذلك إنشاء ممر إنساني بين البلدين الشقيقين، كما وجّه الشكر لـ«الهلال الأحمر» الإماراتي لإطلاقه حملة تبرعات لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات. 
وتابع عبر «تويتر»: «امتنان خاص لحكومة الإمارات على دعمها المستمر لضحايا الفيضانات في باكستان، بما في ذلك إنشاء ممر إنساني بين بلدينا الشقيقين، كما أشكر (الهلال الأحمر) الإماراتي لإطلاقه حملة تبرعات لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات».
 من جانبها، ردت سفارة الإمارات لدى باكستان على تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني، بالتأكيد على وقوف الإمارات إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وشعبها الصديق في تحدياته الحالية، من الفيضانات والسيول.
وجددت التأكيد على تكاتف الجهود واستمرار المؤسسات الإماراتية الخيرية والإنسانية في عملها الميداني على مدار الساعة في باكستان لدعم الأسر المتضررة.
وكتبت السفارة في ردها: «نؤكد لكم دولة رئيس الوزراء الالتزام بالوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وشعبها الصديق في تحدياته الحالية من الفيضانات والسيول، ونؤكد لكم تكاتف الجهود واستمرار المؤسسات الإماراتية الخيرية والإنسانية في عملها الميداني على مدار الساعة في باكستان لدعم الأسر المتضررة».

الإمارات
باكستان
الهلال الأحمر الإماراتي
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