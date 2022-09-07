«الشباب العربي للتغير المناخي» ينظم سلسلة المستقبل المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي أولى لقاءات «تمويل المستقبل المستدام»، ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية التي ينظمها بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية ومالية وشركات ومشاريع ناشئة وصغيرة ومتوسطة ومسرّعات أعمال، لتعريف الشباب بأفضل المنتجات والخدمات المالية والفرص التمويلية التي تمكنهم من تحويل أفكار الاستدامة إلى واقع في المستقبل القريب.

وسلط اللقاء الذي عقد في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي الضوء على الاستثمار في الشركات الناشئة في تكنولوجيا المناخ، بالتعاون مع معهد بوستيريتي وبالشراكة مع مصرف «أتش أس بي سي»، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشؤون الاستدامة، وبحضور نخبة من الشباب ورواد الأعمال المتخصصين في المشاريع الناشئة القائمة على تقنيات صديقة للبيئة والمناخ.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي على أهمية توعية الشباب بمختلف منتجات وخيارات تمويل المستقبل المستدام، كالسندات الخضراء، والتي تجاوزت قيمتها 500 مليار دولار عام 2021 بحسب مبادرة سندات المناخ. وأضافت معاليها: «تلاقي أفكار القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية ومسرعات الأعمال في فضاء مفتوح ومساحة حرة لتبادل الأفكار والاقتراحات، بمشاركة فاعلة من الشباب من مختلف التخصصات، يصنع فرصاً جديدة لتحفيز تمويلات خضراء تحوّل الأفكار الشبابية المستقبلية الواعدة إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الدائري والأخضر، وتسرّع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويين المحلي والدولي».

وقالت معاليها:» يشكل ملف التغير المناخي تحدياً حقيقياً، ولا يمكن لأي جهة أن تعمل بمعزل عن الأخرى، خصوصاً عندما يرتبط العمل في مجال تمكين الشباب وتعزيز إسهاماتهم في العمل المناخي، وهذا ما يسعى مركز الشباب العربي للقيام به من خلال ربط النقاط ببعضها البعض لفهم الصورة الأكبر ووضع الشباب كلاعب أساسي في تقديم الحلول سواء في مراحل التفكير، والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ وقطف ثمار العمل المشترك».

فرص

بدوره اعتبر محمد المرزوقي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية في «إتش إس بي سي» الإمارات، أن فرص التمويل بمشاركة رأس المال الجريء واعدة ومتنوعة، خاصة إذا ما بادرت المصارف والمؤسسات المالية وبيوت التمويل إلى دعم المشاريع الشبابية ذات الجدوى الاقتصادية العالية لتنطلق وتنمو وتتوسع.» وأكد المرزوقي أن شراكة بنك إتش إس بي سي» مع مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في سلسلة لقاءات تمويل المستقبل المستدام، تسهم في دعم الشباب في الدولة والمنطقة لتعريفهم بخيارات وآليات الحصول على التمويل اللازم لهم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع.