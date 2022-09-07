الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوطني للأرصاد» يعقد ندوة «تأثير الغبار على هطول الأمطار»

عبدالله المندوس
8 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
باكستان تسابق الزمن لمنع فيضان أكبر بحيرة في البلاد
قصص مآسي الفيضانات في باكستان

عقد المركز الوطني للأرصاد، ندوة جديدة تحت عنوان «التأثير المباشر وغير المباشر للغبار على هطول الأمطار»، وذلك ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت شعار «منصة الاستمطار».
واستضافت الندوة الدكتور ساجار ب. باراجولي، عالم الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، الذي قدم عدداً من أبحاثه حول التأثير المباشر وغير المباشر للغبار على ساحل البحر الأحمر من خلال استخدام أدوات التحقيق والقياس الكمي، منها نماذج محاكاة عالية الدقة (1.5×1.5) لبحوث الطقس والتنبؤ به.
وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «نحن فخورون باستضافة هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت عنوان «منصة الاستمطار»، والتي تشكل وسيلة للتعرف على أحدث الرؤى والابتكارات المتطورة في مجال الاستمطار واستدامة المياه من العلماء والخبراء الذين يعملون في هذا الحقل العلمي المهم».

المركز الوطني للأرصاد
الأمطار
عبدالله المندوس
آخر الأخبار
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
الرياضي
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©