«الوطني للأرصاد» يعقد ندوة «تأثير الغبار على هطول الأمطار»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المركز الوطني للأرصاد، ندوة جديدة تحت عنوان «التأثير المباشر وغير المباشر للغبار على هطول الأمطار»، وذلك ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت شعار «منصة الاستمطار».

واستضافت الندوة الدكتور ساجار ب. باراجولي، عالم الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، الذي قدم عدداً من أبحاثه حول التأثير المباشر وغير المباشر للغبار على ساحل البحر الأحمر من خلال استخدام أدوات التحقيق والقياس الكمي، منها نماذج محاكاة عالية الدقة (1.5×1.5) لبحوث الطقس والتنبؤ به.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «نحن فخورون باستضافة هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت عنوان «منصة الاستمطار»، والتي تشكل وسيلة للتعرف على أحدث الرؤى والابتكارات المتطورة في مجال الاستمطار واستدامة المياه من العلماء والخبراء الذين يعملون في هذا الحقل العلمي المهم».