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بلدية أبوظبي تؤكد الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة

خلال الحملة الميدانية (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية شملت المواقع الإنشائية في أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي العام بالمتطلبات الخاصة بتطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس في الصيف، ومن الإجهاد الحراري، وتطبيقاً للقرار رقم 42 لسنة 2009 المتعلق بتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي، والقرار رقم (401 لسنة 2015) في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يقتضي أن تحدد ساعات وقف العمل للأعمال التي تُؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً. وقد حرص المختصون في إدارة البيئة والصحة والسلامة خلال الزيارات على تقديم شرح عملي لتذكير العمال والقائمين على المواقع الإنشائية بشأن توقيت حظر العمل وقت الظهيرة وأهمية الالتزام بهذا القرار حفاظاً على سلامة العمال وصحتهم العامة، وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهدت الزيارات الميدانية شرحاً عملياً حول ضرورة تزويد العمال بالسوائل بشكل مستمر خلال ساعات العمل تفادياً لخطر الإصابة بالإنهاك والجفاف وغيرها من الآثار المترتبة على نقص السوائل في أجسام العمال.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
حظر العمل وقت الظهيرة
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