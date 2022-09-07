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ندوة حول «الحرارة المهدورة» و«الطاقة المُتجدّدة ثلاثية التوليد»

ندوة حول «الحرارة المهدورة» و«الطاقة المُتجدّدة ثلاثية التوليد»
8 سبتمبر 2022 01:39

العين (الاتحاد)

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نظّم المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة علمية افتراضية بعنوان «حصاد الحرارة المهدورة من الصناعة ومصادر الطاقة المُتجدّدة الهجينة نحو التوليد الثلاثي»، شارك فيها البروفيسور سوتيريوس كاريلاس، من الجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وباحثون من المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والأساتذة والطلبة من كلية العلوم.
وتهدف الندوة إلى تقديم الحلول الممكنة لتجميع الحرارة المُهدرة من عدة عمليات، بالإضافة إلى الحرارة من مصادر الطاقة المُتجدّدة الهجينة من أجل إنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد. وأوضح البروفيسور كاريلاس خلال عرضه التعريفي أهمية استعادة الحرارة المهدرة فيما يتعلق بمكافحة تحديات الاحتباس الحراري، وأكد على أن استعادة الحرارة المهدرة مفيد بشكل خاص للقطاع الصناعي.
كما ذكر البروفيسور كاريلاس أن هناك خيارين لاستخدام الحرارة المهدرة، إما كحرارة أو كهرباء، لتوليد الكهرباء، غالباً ما يتمّ استخدام دورة رانكين العضوية (ORC)، كما قدّم البروفيسور كاريلاس مقدمة موجزة عن ORC والتحديات العديدة التي تواجهها.

الطاقة المتجددة
جامعة الإمارات
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