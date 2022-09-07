«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجية لتمكين الشباب

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس الشباب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجيته الشاملة، التي تهدف إلى تمكين الشباب وصقل مواهبهم ورفدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، ليكونوا عناصر فاعلة في قطاع الرعاية الصحية، لهم صوت مسموع وحضور مؤثر.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم تجربة وظيفية فريدة ونوعية للشباب ضمن بيئة عمل صحية وداعمة، تساعدهم على التدرج والارتقاء بالمسار الوظيفي الخاص بهم، وتفعيل دورهم في رسم ملامح مستقبل المؤسسة وتعزيز دورها كجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وإشراكهم في إيجاد الحلول للتحديات اعتماداً على التفكير الإبداعي والمبتكر.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «يأتي إطلاق استراتيجية الشباب انسجاماً مع استراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وترسيخاً لرؤيتها ورسالتها الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في تطوير قدراتهم، إيماناً منها بضرورة دعمهم وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تحقيق الإنجازات، بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بوصفهم ركيزة رئيسية في عمليات التنمية وتعزيز مكانة الدولة للخمسين عاماً المقبلة».