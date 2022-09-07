الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجية لتمكين الشباب

«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجية لتمكين الشباب
8 سبتمبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتوزيع» تطلق برنامج «تمكين الشباب»
المدير التنفيذي للخدمات الطبية بـ«الإمارات الصحية»: توفير التخطيط «الافتراضي» لجراحة الوجه والفكين

 أطلق مجلس الشباب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجيته الشاملة، التي تهدف إلى تمكين الشباب وصقل مواهبهم ورفدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، ليكونوا عناصر فاعلة في قطاع الرعاية الصحية، لهم صوت مسموع وحضور مؤثر.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم تجربة وظيفية فريدة ونوعية للشباب ضمن بيئة عمل صحية وداعمة، تساعدهم على التدرج والارتقاء بالمسار الوظيفي الخاص بهم، وتفعيل دورهم في رسم ملامح مستقبل المؤسسة وتعزيز دورها كجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وإشراكهم في إيجاد الحلول للتحديات اعتماداً على التفكير الإبداعي والمبتكر.
وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «يأتي إطلاق استراتيجية الشباب انسجاماً مع استراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وترسيخاً لرؤيتها ورسالتها الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في تطوير قدراتهم، إيماناً منها بضرورة دعمهم وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تحقيق الإنجازات، بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بوصفهم ركيزة رئيسية في عمليات التنمية وتعزيز مكانة الدولة للخمسين عاماً المقبلة».

مجلس الشباب
تمكين الشباب
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
الرياضي
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
اليوم 13:45
ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©