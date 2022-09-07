120 خبيراً يناقشون في أبوظبي اللوجستيات وسلاسل التوريد الدوائية للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هذا الأسبوع النسخة الثانية من البرنامج الدولي «فارما آيرو اللوجستي» في أبوظبي، حيث يضم 120 مشاركاً لمدة خمسة أيام ويتضمن العديد من المحاضرات والنقاشات والورش العملية المكثفة والمتمحورة حول أبرز التحديات التي تواجه اللوجستيات وسلاسل التوريد الدوائية.

تعتبر نسخة هذا العام من البرنامج مبادرة دولية مشتركة فريدة من نوعها، تم تنظيمها بمشاركة كل من «ائتلاف الأمل» وجامعة خليفة وجامعة أنتويرب في بلجيكا و«فارما آيرو» وبدعم من دائرة الصحة في أبوظبي. ويجمع هذا التعاون المشترك متخصصين من القطاع الصناعي ومسؤولين وخبراء دوليين وأكاديميين يمثلون 50 مؤسسة وشركة دوائية، كما يشهد البرنامج مشاركة 5 جامعات عالمية مرموقة وهيئات حكومية من كل من دولة الإمارات وبلجيكا.

يرتكز هذا التعاون على التطور الذي تشهده أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية وعلوم الحياة وعلى النجاح الذي حققه «ائتلاف الأمل»، وهو شراكة تأسست في أبوظبي تجمع ما بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ريادة الجهود العالمية في مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، في مجال توفير ما يزيد على 260 مليون جرعة لقاح لأكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «تمكنت الدائرة بفضل التوجيهات الحكيمة المتواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة ودعم الشركاء المرموقين، من التأكيد مرة أخرى على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والابتكار في علوم الحياة. فمن خلال إطلاق «ائتلاف الأمل»، تمكنا من تطوير الحلول لأبرز التحديات المتعلقة بلوجستيات اللقاحات وتوزيعها. نعتز بمساهمتنا في تحقيق السلامة وتعزيز جودة الحياة على نطاق عالمي من خلال الممر الجوي الفريد من نوعه والمخصص للمنتجات الدوائية، والذي تم تصميمه بما ينسجم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية».

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ «ائتلاف الأمل»، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «أثبت التعاون ومشاركة المعرفة على أنهما أصول أساسية في شراكة «ائتلاف الأمل» الناجحة والمتمثلة في توزيع اللقاحات وحملات التطعيم العالمية التي أنقذت حياة ملايين الأفراد. سنتمكن من خلال الملتقى الذي يضم نخبة من القادة المفكرين والخبراء في مختلف مجالات القطاع الصناعي في نسخة هذا العام من البرنامج الدولي «فارما آيرو اللوجستي»، من إجراء التقييم ووضع الخطط لآلية التصدي للجيل القادم من التحديات اللوجستية في علوم الحياة».

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «تفخر جامعة خليفة، كجامعة حائزة على أعلى تصنيف في الدولة وتتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وبخبرات بحثية في اللوجستيات وفي عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لاستضافة النسخة الثانية من البرنامج الدولي فارما آيرو اللوجستي».

تعاون

وأعرب الدكتور رويل جيفايرز، الأستاذ في جامعة أنتويرب ورئيس اللجنة المنظمة ببرنامج الدولي فارما آيرو اللوجستي 2022، عن فخره بهذا التعاون قائلاً: «يسعدني كرئيس للجنة المنظمة أن نطلق برنامج فارما آيرو اللوجستي اليوم للمرة الثانية كنتيجة لنجاح النسخة الأولى في مدينة أنتويرب البلجيكية العام الماضي».