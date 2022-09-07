«تقدير» تسلم عمال «إكسبو» بطاقات للخصومات

دبي (الاتحاد)

سلمت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 68938 عاملاً، بطاقة الحسومات الخاصة بها، تقديراً لجهودهم الرائعة ومساهمتهم في بناء صروح مدينة إكسبو.

وجاءت هذه المبادرة استكمالاً للتكريم الخاص الذي أقامته الجائزة لما مجموعه 13 من الشركات والمقاولين المتميزين ومزودي الخدمات، الذين رشحوا هؤلاء العمال لنيل البطاقة، تقديراً لهذه الشركات ومساهمتها في تنفيذ مشاريع إكسبو، وإظهارها الالتزام المستمر بضمان رفاهية عمالهم وبناء أفضل العلاقات معهم بما يخدم مصالح وحقوق الطرفين، وتطبيق أعلى معايير الصحة، والسلامة، والجودة، والبيئة.

وتتيح هذه البطاقة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، المقدمة لشريحة العمال من أصحاب الياقات الزرقاء، للعمال المتميزين المستحقين، فرصة توفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات خاصة من أكثر من 60 محلاً ومؤسسة تجارية عاملة في دبي.

عبيد مهير بن سرور

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس الجائزة:«ان تسليم بطاقة الحسومات الخاصة لهؤلاء العمال هو تجسيد حي لرؤية الجائزة وتقديرها للعمال من أصحاب الياقات الزرقاء وسعيها المستدام لنشر ثقافة التميز ضمن قطاع العمالة في دبي».

وأضاف أبن سرور: «التقدير هو جزء من تقاليدنا وإيماننا بضرورة الاعتراف بجهود من يساهم معنا في بناء نهضتنا ومشاريعنا التنموية، ومن هنا فإن الإنسان هو محور أساسي ضمن رؤية الجائزة ومعاييرها وأهدافها الرامية إلى تعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل».

الاستفادة من حسومات خاصة

سلم البطاقات المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة خلال احتفال خاص نظمته إدارة الجائزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لتواصل العقول، بحضور محمد المازمي مدير إدارة شؤون الصحة والسلامة في إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو، وعدد من مسؤولي الجائزة والشركات المعنية.

ومن جانبه، أكد المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة على أن تسليم بطاقات الحسومات لهذه الشريحة الكبيرة من العمال، سوف يتيح لهم الاستفادة من حسومات خاصة تقدر بملايين الدراهم سنوياً، مقدمة من قبل 60 مؤسسة ومحلاً تجارياً في دبي مساهمة منها بدعم الجائزة وأهدافها. وقال الأمين العام للجائزة: «سلمنا البطاقات لأكثر من 69 ألف عامل من مختلف التخصصات والجنسيات الذين شاركوا في بناء صروح مدينة إكسبو وعملوا بتفانٍ وإخلاص لإنجاز هذا المشروع العملاق في الوقت المحدد. ومن هنا كانت هذه المبادرة عربون تقدير لجهودهم وإخلاصهم في عملهم». وأضاف المقدم خالد إسماعيل: «يستفيد في الوقت الراهن أكثر من 140 ألف عامل من حسومات البطاقة، والعدد سوف يرتفع مع اختتام فعاليات الدورة الخامسة من الجائزة التي سيتم تكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بها في نوفمبر المقبل». وتهدف جائزة تقدير التي أطلقت دورتها الأولى في العام 2016 إلى تعزيز العلاقات بين العمال والشركات، بما يخدم طموحات ومصالح الطرفين وفق أفضل المعايير العمالية المطبقة في دولة الإمارات والعالم.