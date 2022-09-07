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الإمارات

80 شاغراً للمواطنين في عجمان

إجراء المقابلات لشغل الوظائف في القطاع الخاص (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:40

عجمان (الاتحاد)   

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية، لتوظيف المواطنين في شركة تفاصيل لتعهيد الأعمال، إحدى شركات القطاع الخاص المنضمة في برنامج «نافس الإمارات»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
وطرحت الشركة أكثر من 80 شاغراً وظيفياً في القطاع، للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية. 
وشهد اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية، الذي عقد في فندق عجمان حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها الشركة للمواطنين.

عجمان
دائرة الموارد البشرية
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