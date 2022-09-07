25 مدرسة تتعرف على «سفراء الأمان» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، نفذ مجلس سفراء الأمان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، زيارات ميدانية لـ 25 مدرسة حكومية وخاصة في الإمارة، بهدف تعريف الطلبة والطواقم التعليمية ببرنامج سفراء الأمان ودوره في تأهيل الأطفال من طلبة المدارس ليصبحوا مؤثرين إيجابيين في بيئتهم المدرسية والاجتماعية، وكذلك التعريف بالجوانب المتعلقة بحماية الطفل وقانون وديمة.

وقالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان: إن برنامج الزيارات يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الأطفال، والعمل على تثقيفهم وتعريفهم بكيفية حماية أنفسهم من بعض الظواهر السلبية، والتبليغ عن أي إساءة أو ضرر قد يتعرض له الطالب أو يشاهده في حرم المدرسة أو في حياته اليومية.

وأضافت البلوشي، أن المجلس منذ إطلاقه، حظي بدعم من مختلف الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي المعنيين بالطفولة، لدوره المهم في تعزيز الوعي وتنمية مهارات سفراء الأمان، وإطلاعهم على القوانين التي تُعنى بالطفولة وتكفل حقوقهم، وهو ما يساهم في تنمية شخصياتهم.

الزيارات

لفتت البلوشي إلى أن الزيارات الميدانية للمدارس تأتي في إطار تعزيز ورفع مستوى التنسيق بين المجلس وكافة المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم تأهيل متطوعين من شرطة دبي في المراحل السابقة ليقوموا بالنزول والزيارات الميدانية للمدارس للتعريف بالمجلس والتواصل مع الطلبة.

الجدير بالذكر أن مجلس سفراء الأمان يضم 1150 سفير أمان، من 115 مدرسة حكومية وخاصة، منهم 645 من البنين و505 من البنات، حيث تم تأهيل العديد منهم خلال العامين الماضيين، ليكونوا «سفراء أمان» في مجتمعهم، عبر تثقيفهم بطبيعة عمل ومهام الشرطة لنقلها وتعريف زملائهم في المدارس والمجتمع بها.