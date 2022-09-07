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20 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء حاملي بطاقة «إسعاد»

منى العامري وتارابدا جوش خلال التوقيع (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

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أعلنت منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، تخصيص 20 منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء حاملي بطاقة إسعاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى تقديم حسم بنسبة 30% لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك على برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية «اي آم تي دبي» المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة.
جاء ذلك أثناء توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقعها عن طرف مركز بطاقة إسعاد، منى العامري، مدير عام المركز، والدكتور تارابدا جوش، مدير معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي.
وقالت العامري: إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مركز بطاقة إسعاد لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية في مختلف الكليات والمعاهد الدراسية داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة المتفوقين من حاملي بطاقة إسعاد التقدم للحصول على المنح الدراسية من خلال إرسال شهادات الثانوية العامة، ومتطلب اللغة الإنجليزية (أيليتس 5، توفل 500، إمسات 1100)، بالإضافة إلى صور عن وثائقهم الشخصية إلى إيميل مركز بطاقة إسعاد، حيث ستكون هناك لجنة لاختيار الطلبة الحاصلين على أعلى نسبة نجاح في الثانوية العامة هذا العام.

بطاقة إسعاد
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