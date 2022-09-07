شرطة عجمان توزع هدايا على الأطفال

عجمان (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، زيارات ميدانية لعدد من رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى، لمشاركتهم في عودتهم للمدارس وتشجيعهم لبدء عام دراسي جديد بسعادة ونشاط، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وحرصاً منها على بث روح الإيجابية والحماس في نفوس أبنائها من طلبة المدارس.

وشملت الزيارات تنظيم محاضرات توعية مرورية للطلاب والطلبة، لتعريفهم بالقاعدة الذهبية للحافلات المدرسية أثناء الصعود والنزول منها بشكل، والتركيز على المناطق الخطرة حول الحافلة، وإرشادهم بكيفية الجلوس الآمن في الحافلة، والعبور الصحيح من خطوط المشاة، كما تم تعريف الطلبة على ألوان إشارات المرور ومدلولاتها، وقد لاقت الزيارة تفاعلاً إيجابياً من قبل الطلبة مع أفراد المرور وفريق ساعد للأنظمة المرورية الذكية.