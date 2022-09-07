«مركز الصجعة» يعقد اجتماعاً مع «ضاحية الرحمانية»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت إدارة مراكز الشرطة الشاملة، متمثلة في مركز شرطة الصجعة الشامل، اجتماعاً تنسيقياً مع مركز ضاحية الرحمانية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومجالس ضواحي بالإمارة، لدعم الجهود المشتركة الرامية لإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتعزيز من جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الأمنية والمجتمعية، التي تعزز من جودة الحياة، من خلال المبادرات التوعوية والأمنية لأهالي الضاحية، بالإضافة إلى مناقشة بعض الظواهر السلبية، لوضع الحلول المناسبة لها للحد منها وتفادي انتشارها.

وأعرب أحمد عبدالله المطروشي، رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة بمختلف إداراتها، مثمناً تعاونها الوثيق مع مجالس الضواحي بالإمارة، وجهودها في الحد من الظواهر السلبية التي قد تطرأ على المجتمع.