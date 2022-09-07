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رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الدولة في زيارة عمل

رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الدولة
7 سبتمبر 2022 20:09

وصل معالي شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي اليوم أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة. 
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار البطين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين. 

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زيارة عمل
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