الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 23:16 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 06:39. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 51 :19 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.