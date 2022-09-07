رئيس الدولة: نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية في علوم الفضاء
رئيس الدولة: نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية في علوم الفضاء
7 سبتمبر 2022 17:42
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات تسعى لأن تكون وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه. وكتب سموه على موقع «تويتر»: «تستضيف الإمارات (حوار أبوظبي للفضاء) ديسمبر المقبل بهدف صياغة سياسات دولية جديدة في مجال الفضاء وقيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه».