الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين عمران شرف عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين عمران شرف عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي
7 سبتمبر 2022 12:52

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً للعام 2022، بتعيين سعادة عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير، ومساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

تولى المهندس عمران شرف إدارة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، وهو رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي منذ يونيو 2022، وعضو سابق في وفد دولة الإمارات للجنة الدولية المعنية بنظم الملاحة العالمية بالأقمار الاصطناعية.

أخبار ذات صلة
"تنظيم الإعلام" يدعو أولياء الأمور إلى تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على منصات الأفلام
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس شمال مقدونيا بذكرى استقلال بلاده

تولى العديد من المهام والمناصب، حيث تقلد إدارة تطوير المشاريع في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقاد الفريق الفني للنظم الإلكترونية لمشرعي القمر الاصطناعي "دبي سات1" والقمر الاصطناعي "دبي سات2"، إلى جانب قيادة الإدارة المختصة بمعالجة وتحليل الصور الفضائية في مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة خلال الفترة 2011-2014.

حاز المهندس عمران على ميدالية "فخر الإمارات" لجهوده في برنامج الفضاء الإماراتي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حاصل على ماجستير في سياسات العلوم والتكنولوجيا عام 2013 من المعهد المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
الرياضي
نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس
اليوم 13:45
ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية
اليوم 13:41
"تنظيم الإعلام" يدعو أولياء الأمور إلى تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على منصات الأفلام
الإمارات
"تنظيم الإعلام" يدعو أولياء الأمور إلى تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على منصات الأفلام
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©