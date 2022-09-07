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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
7 سبتمبر 2022 08:53

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو.

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