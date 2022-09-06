حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام لدولة الكويت، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على مختلف الصعد.. وأشاد سموه بعمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبر علي سالم الذايدي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأثنى على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.