صقر غباش: روابط تاريخية راسخة بين الإمارات والسعودية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي أمس، جرى خلالها التنسيق والتشاور لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تعد نموذجاً فريداً لعلاقات تاريخية راسخة ونموذجاً للتعاون والتضامن العربي.

وقال معالي صقر غباش: إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين، ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين، للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل، وبما يلبي تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتمثلة بالارتقاء الدائم بمستوى العلاقات الثنائية بوصف ذلك ركيزة أساسية من ركائز تعزيز العلاقات العربية بشكل عام. وأكد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات أخوية قوية وتاريخية، توطدت بشكلها الرسمي، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما. وشدد معالي صقر غباش ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تعززها روابط الدم والإرث والمصير والمصالح المشتركة والرؤى المتوافقة، التي حرصت قيادة البلدين على توثيقها وترجمتها إلى مبادرات بناءة، من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل وفق استراتيجية مشتركة بين البلدين، تضمن توظيف الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة لدفع عجلة التنمية واستدامتها.

وفي بداية الجلسة، بحضور وفد الجانبين، رحب معالي صقر غباش بالشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق، كما قدم معاليه التهنئة لرئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني السعودي الـ92، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر، متمنياً للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى مسيرة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي انعكست بشكل إيجابي على العلاقات البرلمانية، عبر التشاور والتعاون والتنسيق القائم بين برلماني البلدين.

عبدالله آل الشيخ يشيد بالعلاقات الأخوية الراسخة

أعرب معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه وأعضاء المجلس عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي صقر غباش على الدعوة الكريمة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين التي توطدت عبر عقود من الزمن، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مما أكسبها عمقاً تجسد في اتفاق مواقف البلدين الشقيقين إزاء العديد من قضايا المنطقة.

وأكد معاليه على التنسيق والاتفاق على مجمل القضايا التي سيتم طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية المقبلة، بما يحقق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية.