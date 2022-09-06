«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة

أبوظبي (وام)

تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد السفراء: ماري نجيكا اوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتاليا منصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا، وأليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا واندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك،واندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك، وايتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا، وسيفيسو ملاندوفو سفير مملكة إي سواتيني لدى الدولة.وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفراء التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلدانهم. من جانبهم أعرب السفراء عن سعادتهم بتمثيل بلدانهم لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».