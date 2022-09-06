بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتجسيداً لريادة دبي العالمية في التميز الحكومي وبمشاركة برنامج دبي للتميز الحكومي -التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي- كعضو مؤسس، شهدت دبي أمس توقيع «إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز» بمشاركة 12 عضواً مؤسساً يغطي خمس قارات بهدف توحيد الجهود العالمية لتعزيز ثقافة التميز والكفاءة، وتنافسية الأداء، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي ينعكس أثرها الإيجابي مباشرة على العمل الحكومي والمؤسسي لخدمة الأفراد والمجتمعات.

حضر توقيع الإعلان معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، والأعضاء المؤسسون للمجلس العالمي للتميز: الممثلون للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والمجلس الأسترالي للجودة، وجائزة اليابان للجودة، ومؤسسة الجودة في شبه الجزيرة الأيبيرية وأميركا اللاتينية، ومعهد تحسين الجودة بالمكسيك، والمؤسسة الماليزية للإنتاجية، وبرنامج بولدريدج للأداء المتميز بالولايات المتحدة الأميركية، واتحاد الصناعات الهندية، والجمعية الصينية للجودة، والمنتدى الأفريقي للجودة، والمؤسسة الوطنية للجودة بالبرازيل، إلى جانب برنامج دبي للتميز الحكومي.

ويهدف المجلس العالمي الأول من نوعه إلى تطوير الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وتميز الأداء بين الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة جوائز الجودة والتميز، وتقييم أكثر ممارسات الإدارة فعالية، وترسيخ أسس ومبادئ التميز، وتحفيز تبني نماذج التميز، والترويج لها والتعريف بها وتطويرها والتدريب عليها والتقييم ومنح التقدير استناداً إليها.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يأتي توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تكريس ثقافة التميز كمنهج راسخ في العمل الحكومي والمؤسسي، وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن توفير إطار مؤسسي منظم للتطوير الحكومي عالمياً، من أجل تعزيز التميز وجودة الأداء. ويشكل هذا الإعلان مرحلة جديدة واعدة من العمل الدولي المشترك من أجل تعميم الممارسات والتجارب العالمية الرائدة في مجال التميز الحكومي بدءاً من تجربة دبي».

وأضاف معاليه: «أرست دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي على مدى 25 عاماً، ونجاح تجربتها مقياس ونموذج دولي يُحتذى به، وها هي اليوم تشارك العالم أفضل الممارسات في مجال التميز، وذلك من خلال برنامج دبي للتميز الحكومي على مدى ربع قرن، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة رسختها القيادة بهدف التحسين والتطوير وتعزيز الجودة في كافة المجالات»، مؤكداً معاليه أن اجتماع الأعضاء المؤسسين للمجلس العالمي للتميز في دبي وإعلانهم منها عن مبادئ المجلس على المستوى الدولي للمرحلة المقبلة دليل على ما وصلت إليه دبي كعاصمة عالمية للتميز والجودة.

عبدالله البسطي خلال توقيع الاعلان (وام)

لقاءات أفضل

وقد انطلقت أمس في دبي، سلسلة «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي وأعضاء المجلس العالمي للتميز.

وألقى معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، الكلمة الرئيسة التي أكد خلالها على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتميز والابتكار الحكومي، وما لبرنامج دبي للتميز الحكومي من إسهامات رائدة في تحقيق هذه المكانة من خلال برامجه ومبادراته وفعالياته المتخصصة، لاسيما فعاليات نقل وتبادل المعرفة.

نموذج عالمي

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلسات نقاشية وحوارية سلّطت الضوء على التجارب العالمية في بناء التميز وتحقيق الريادة. وضمن جلسة جاءت تحت عنوان «دور التميز في تحقيق الريادة»، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها هي دولة تميز، والإنجازات التي حققتها دبي خلال الأعوام السابقة ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ نهج التميز والريادة في العمل الحكومي، ووضع الإمارة في مصاف المدن المتقدمة عالمياً ومنحها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات.

وأشار المري خلال الجلسة إلى أن تميز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ووصولها لمرحلة النخبة، هو نتاج جهود سنوات متواصلة من العمل الدؤوب لفرق العمل المتميزة، إذ تم تأسيس قاعدة تميز متينة في الإدارة العامة، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والعمل المتواصل والتفكير خارج الأطر التقليدية هي ثمرة بلوغ التميز.

اتجاهات حديثة

وعُقدت جلسة حوارية تحت عنوان «الاتجاهات العالمية الحديثة للتميز»، شارك فيها أعضاء المجلس العالمي للتميز، وهم: راسل لونغ موير- رئيس المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وكريشان بارايل مانا- رئيس معهد الجودة بجمهورية الهند، وماتومي موديبا- رئيس مجلس الإدارة لمنتدى التميز الأفريقي من جنوب أفريقيا، وأدار الحوار الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي. حيث ناقشت الجلسة أفضل ممارسات التميز الحكومي القائم على مفاهيم الجودة الشاملة، وسبل تطوير أداء فرق العمل لإنتاج جيل مبدع وقادر على مواجهة المستقبل.

تعزيز ريادة دبي

واستضافت الجلسة الختامية -التي سلطت الضوء على الجهات النخبة في دبي- لقاءات حول أفضل الممارسات الحكومية، وشارك فيها العميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ووليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، وجمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي بجمارك دبي، وأدارت الجلسة الإعلامية أمل سالم من مؤسسة دبي للإعلام.

تطور مستمر

بدوره، قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: «اليوم، مع توقيع البرامج على إعلان دبي للمجلس العالمي للتميز، نجدد التزام البرنامج بتعزيز مشاركة تجربة دبي العالمية في مجال التميز مع شركائنا في كبريات مؤسسات وبرامج التميز وإدارة الجودة من مختلف أنحاء العالم».

إعلان دبي

بموجب إعلان دبي الذي وقّعه أعضاء المجلس العالمي للتميّز، يلتزم الأعضاء بنشر وتعزيز معايير جودة الخدمات وتميز الأداء، والارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسسي، وتوفير أعلى مستويات الفعالية والكفاءة لما فيه تحقيق رضا المتعاملين والمستخدمين والمستفيدين منه في بلدانهم بشكل خاص وفي العالم بصورة عامة.

وتأتي استضافة اجتماع أعضاء المجلس العالمي للتميز لعام 2022 في دبي لأول مرة في المنطقة، بعد انعقاده على مدى السنوات الماضية في عدد من العواصم والمدن العالمية، مثل: واشنطن، وبروكسل وطوكيو وسيدني وساو باولو وسنغافورة.