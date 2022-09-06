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الشارقة الرقمية يستعرض «إدارة وحوكمة البيانات»

الشارقة الرقمية يستعرض «إدارة وحوكمة البيانات»
7 سبتمبر 2022 01:42

الشارقة (وام)

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استضاف مكتب الشارقة الرقمية جلسة حول برنامج «إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة» ضمّت موظفين من مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة بهدف مشاركتهم تفاصيل البرنامج، ومدى مساهمته في خطة التحوّل الرقمي وواقع البيانات في دولة الإمارات والهيكليّة التشغيلية للبرنامج ومراحل تنفيذه المختلفة، إلى جانب الوضع الحالي لممارسات إدارة البيانات، وأبرز النتائج المتوقعة من تنفيذ البرنامج. 
وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد أطلق برنامج «إدارة وحوكمة البيانات» خلال مايو من العام الجاري، فيما يتولى مكتب الشارقة الرقميّة متابعته وإدارته بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكوميّة في الإمارة، انطلاقاً من دوره في رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحوّل الرقمي وسياسات البيانات وتطويرها على مستوى الإمارة. 
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية: نحرص في مكتب الشارقة الرقميّة على ترسيخ الشراكة والتنسيق والتعاون الفعّال مع كافة الجهات الحكومية بالإمارة للعمل على تنفيذ وتطوير مختلف البرامج والمبادرات الحكوميّة والوطنيّة، بهدف تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة ودعم مشروعها الحضاري. 

الشارقة
حكومة الشارقة
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التحوّل الرقمي
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