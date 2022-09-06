«الصحة العالمية» تتعرف على منهجية المسرعات الحكومية الإماراتية

دبي (الاتحاد)

عقد وفد رسمي من حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل حول منهجية المسرعات الحكومية في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها الجانبان في ديسمبر الماضي، ضمن زيارة رسمية شهدت عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من المؤسسات العالمية والأوروبية والأكاديمية، هدفت لتعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي في المجالات الحيوية والمستقبلية.

وبحث وفد حكومة دولة الإمارات تعزيز التعاون والشراكات مع عدد من المؤسسات الدولية في جنيف، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن»، وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة كلية إدارة الأعمال والقيادة، وفريق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وفريق المعهد الدولي للتنمية المستدامة وفريق مبادرة جنيف 2030، وهدفت الاجتماعات لتبادل الرؤى والأفكار وبحث توسيع مجالات الشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وسبل تفعيل وتكثيف الجهود الدولية لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية.

وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل تفاعلية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة والرعاية الصحية وجودة الحياة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة في مختلف دول العالم. وهدفت الورش التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، إلى تعريف فريق منظمة الصحة العالمية بمنهجية تحدي الـ100 وتصميم مشاريع ومبادرات، بما يضمن تبني نموذج المسرعات الحكومية وتطبيقها لتسريع تحقيق أهداف الرعاية الصحية، وإطلاق الدفعة الأولى من المسرعات العالمية. وقالت الدكتورة راضية الهاشمي مدير مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إن ورش العمل التفاعلية تسعى إلى رفع كفاءات وبناء قدرات موظفي منظمة الصحة العالمية من خلال مشاركة نموذج المسرعات الحكومية ومنهجية تحدي الـ100 يوم في حكومة دولة الإمارات.

تعميم منهجية

تركز الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها حكومة دولة الإمارات في ديسمبر 2021 على رفع مستويات كفاءة قطاع الصحة، عبر وضع التحديات الصحية على رأس الأولويات العالمية، ودعم توسيع نطاق تنفيذ مبادرات منظمة الصحة العالمية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأفراد في مختلف أنحاء العالم. وتسعى حكومة دولة الإمارات من خلال مشاركة نموذج عمل المسرعات الحكومية إلى تمكين منظمة الصحة العالمية من تبني تحقيق استراتيجيات المنظمة وجعلها أولوية قصوى وتنفيذها على نطاق أوسع.