هاكاثون «ناسا» لتطبيقات الفضاء في الإمارات 1 أكتوبر

دبي (الاتحاد)-

تنطلق فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء في الإمارات يومي 1-2 أكتوبر المقبل، والذي تنظمه المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وهم جامعة دبي وجامعة الإمارات، ويقام الحدث في 6 إمارات هي دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وعجمان.

تأتي استضافة دولة الإمارات للحدث للعام الثالث على التوالي، تماشياً مع الجهود المبذولة من الدولة في ترسيخ ركائز علوم الفضاء، واستناداً إلى ما تم من إنجازات لدعم مسيرة العطاء في مجال علوم الأرض والفضاء مثل مشروع مسبار الأمل واتفاقية إرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوماً لمحطة الفضاء الدولية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية استضافة دولة الإمارات لهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات ترتبط بالتحديات المطروحة في هذا المجال والتي تسهم في صقل مهارات الطلبة والشباب، وتأتي في إطار ما أنجزته الدولة من نجاحات متعددة في مجالات علوم الأرض والفضاء. ولفت إلى أن الجامعة ترحب وترعى هذه الفعاليات ولا تدخر جهداً في مساعدة المبدعين والمبتكرين من كل أنحاء الدولة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية، وذلك من أجل تطوير حلول وتكنولوجيات جديدة تساهم في تقدم ورفاهية الأمم والشعوب، بما يتوافق مع الهدف الأساسي لتأسيس الجامعة ودورها في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن ما حققته الإمارات من إنجازات في هذه المجالات يأتي في إطار استراتيجية الدولة في مجال الابتكار التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2014، والتي تهدف إلى تحقيق الابتكار في سبعة قطاعات ويعتبر قطاع الفضاء أحد أهم هذه القطاعات، وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية اهتمت القيادة السياسية الحكيمة بالأفكار الابتكارية لترتقي بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي والمجتمع الإنساني والتي ترتكز على عناصر رئيسة للابتكار أهمها رأس المال البشري، والمعرفة والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والبنية التحتية، والبيئة التنافسية، والمؤسسات والبيئة التنظيمية، والمنتجات والخدمات الابتكارية.

محمد عبود

من جهته، قال محمد عبود الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال:«نسعى من خلال تنظيم الهاكاثون للعام الثالث على التوالي إلى المساهمة الفعالة في بناء مجتمع متكامل في علوم الفضاء، يتوافق مع اتجاه الإمارات لدعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع، موضحاً أن الكوادر الإماراتية استطاعت خلال هاكاثون العام الماضي أن تتأهل وتصل إلى مرحلة التحكيم الدولي، في خطوة تعكس صواب الرؤية وإننا نسير على الطريق الصحيح».

هاكثون

تجدر الإشارة إلى أن الهاكاثون الذي ينعقد للعام الحادي عشر على مستوى العالم يحظى بدعم ورعاية أكثر من 15 وكالة فضاء عالمية، باعتباره أكبر مجتمع تكنولوجي متخصص في مجال استكشاف علوم الأرض والفضاء.

يذكر أن نهائيات الهاكاثون لعام 2021 شهدت تأهل فريق إماراتي بفكرة مشروع في مجال الأمن الغذائي، وقد استند إلى تحليل البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن وصل لمرحلة التحكيم الدولي ضمن أفضل 24 فريقاً على مستوى العالم بعد أن تأهل ضمن 400 فريق من إجمالي 4800 فريق من أنحاء العالم كافة.