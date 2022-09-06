عرس جماعي لـ 100 عريس في الشارقة الشهر المقبل

الشارقة (وام)

تنظم جمعية الشارقة الخيرية خلال شهر أكتوبر المقبل العُرس الجماعي الثامن، بمشاركة 100 عريس من ذوي الدخل المحدود وفق اشتراطات أقرتها الجمعية فيما تنظم الجمعية، بالتعاون مع المختصين دورات توعية للعرسان. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية تواصل تنفيذ مشروع الأعراس الجماعية، حيث نجح بدعم المحسنين في بناء وتأسيس ما يزيد على 500 أسرة، كما توسعت الجمعية في تنفيذ المشروع خارج الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدان المستفيدة. ونفذت الجمعية أكثر عن 31 عرساً جماعياً، منها 7 أعراس داخل الدولة و25 عرساً في 11 دولة من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية في الخارج بتكلفة بلغت حوالي 16 مليون درهم.