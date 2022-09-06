سعيد أحمد (أم القيوين)

بدأت وزارة الطاقة والبنية والتحتية، تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد للقيادة العامة لشرطة أم القيوين في منطقة الرملة، بالقرب من إدارة الدفاع المدني، ويستغرق إنشاؤه 730 يوماً.

وتبلغ مساحة المبنى 17 ألفاً و750 متراً مربعاً، من إجمالي مساحة الأرض التي تبلغ 32 ألفاً و118 متراً مربعاً، ويتكون المبنى من طوابق متعددة، تضم قاعات اجتماعات، ومكاتب وأقسام إدارية، وقاعات تدريب، إضافة مرافق خدمية، و365 موقفاً للسيارات، بينها مواقف للسيارات الكهربائية وأخرى لأصحاب الهمم.

ويتميز المبنى بمعايير الاستدامة والأبنية الخضراء، وسيتم تزويده بأنظمة خفض الطاقة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى تركيب أجهزة توفر نظام إدارة المباني الذكي للتحكم ومراقبة الأنظمة الذكية، واستخدام حساسات الحركة والإضاءة تقوم بغلق أنظمة التكييف والإنارة عند خروج الموظفين، واستخدام الألواح الشمسية.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها تحرص على إنشاء جميع المباني الحكومية مطابقة للمواصفات العالمية، وبمعايير الاستدامة الخضراء، للحفاظ على البيئة العامة، والتقليل من هدر الطاقة والمياه، وتواكب التطور التكنولوجي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور.