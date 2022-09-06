الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام تشيد بتجربة الإمارات بتأسيس مدرسة خولة بنت الأزور

السفيرة جاكلين أونيل خلال زيارتها مدرسة خولة بنت الأزور برفقه عفراء الفلاسي (وام)
7 سبتمبر 2022 01:42

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات

زارت معالي جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن، أمس، مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية على هامش حضورها المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وينطلق  غداً في أبوظبي. كان في استقبالها العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية وجرى بحث جهود الإمارات لتمكين المرأة في المجال الدفاعي ودور المرأة الإماراتية في المجال الأمني والدفاعي والمهام الإنسانية ومهام حفظ السلام. وأشادت معالي جاكلين أونيل بتجربة الإمارات الرائدة في تأسيس هذه المدرسة - التي تعد أول مدرسة تجنيد عسكرية للفتيات بمنطقة الخليج تكفل للفتاة الإماراتية المشاركة في خدمة وطنها والقيام بواجبها في شتى المجالات.واطلعت سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن على برنامج التدريب لمجموعة من النساء من الدول العربية وآسيا وأفريقيا على حفظ السلام.

كندا
الإمارات
المرأة
مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية
فاطمة بنت مبارك
آخر الأخبار
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا (وام)
الإمارات
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©