سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام تشيد بتجربة الإمارات بتأسيس مدرسة خولة بنت الأزور

أبوظبي (وام)

زارت معالي جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن، أمس، مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية على هامش حضورها المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وينطلق غداً في أبوظبي. كان في استقبالها العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية وجرى بحث جهود الإمارات لتمكين المرأة في المجال الدفاعي ودور المرأة الإماراتية في المجال الأمني والدفاعي والمهام الإنسانية ومهام حفظ السلام. وأشادت معالي جاكلين أونيل بتجربة الإمارات الرائدة في تأسيس هذه المدرسة - التي تعد أول مدرسة تجنيد عسكرية للفتيات بمنطقة الخليج تكفل للفتاة الإماراتية المشاركة في خدمة وطنها والقيام بواجبها في شتى المجالات.واطلعت سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن على برنامج التدريب لمجموعة من النساء من الدول العربية وآسيا وأفريقيا على حفظ السلام.