60 طالباً في برنامج «مبادلة للرعاية الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «مبادلة للرعاية الصحية» وشركاؤها، 60 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في إطار برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية لهذا الصيف، الذي يهدف لتطوير الكفاءات المستقبلية في مجال الرعاية الصحية في الإمارات وتعريفهم بالمهن والتخصصات الطبية المختلفة المتاحة عبر شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وانطلق البرنامج في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2016، ليتم توسيع نطاقه ليشمل شركاء آخرين ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية في أعقاب النجاح الذي حققه والإقبال الواسع الذي لاقاه من قبل الطلاب والمؤسسات التعليمية. وأطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق «مبادلة للرعاية الصحية»، نسخة هذا العام من البرنامج الصيفي بمشاركة 60 طالباً وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية في أبوظبي. وكان المستشفى الحديث المتعدد التخصصات أول المرافق التي تستقبل الطلاب، حيث تلقوا جلسات تعريفية شاملة، مع فرصة حصرية لمرافقة كوادر الرعاية الصحية أثناء ممارسة مهامهم اليومية، الطبية منها وغير الطبية، في مختلف أرجاء المستشفى، وأتيحت لهم فرصة قيّمة للتعرف على مختلف جوانب عمل المهن الطبية.

وبعد خوض التجربة تنقّل الطلاب عبر العديد من مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث تعرفوا من كثب على مختلف التخصصات ومؤسسات الرعاية الصحية.

مهارات

قالت سعاد الحمادي، رئيس الموارد البشرية لدى مبادلة للرعاية الصحية: «نحرص في (مبادلة للرعاية الصحية) على تطوير مهارات الجيل المقبل من الكفاءات المحلية، وتتيح مبادرات، مثل برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية الفرصة لتعريف الطلاب بالمسارات المهنية التي تنتظرهم ضمن قطاع الرعاية الصحية الحيوي والمتنامي في دولة الإمارات. ويأتي هذا الحرص على تثقيف الأجيال المقبلة وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة أمامهم في مجال الرعاية الصحية، في سياق جهودنا الأشمل نحو تغيير مشهد الرعاية الصحية في المنطقة، والمساهمة في بناء قطاع أكثر استدامة في دولة الإمارات».

من جانبه، قال علي الجودر، رئيس الموارد البشرية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نحن سعداء باستقبال طلاب المدارس الثانوية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن هذا البرنامج التدريبي المكرّس خصيصاً لهم من (مبادلة للرعاية الصحية)، ونقدّر بشكل كبير جهود كوادرنا الطبية، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من المستشفى، في دعم هذه المبادرة».