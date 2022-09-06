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الإمارات

«الإمارات للدراسات» يستقبل الدفعة الرابعة من برنامج «الباحث الاستراتيجي»

«الإمارات للدراسات» يستقبل الدفعة الرابعة من برنامج «الباحث الاستراتيجي»
7 سبتمبر 2022 01:42

أبوظبي (وام)

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استقبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من برنامج «الباحث الاستراتيجي»، الذي يستهدف بناء القدرات الأساسية للباحث الاستراتيجي، من خلال صقل مهاراته، وتنمية قدراته التحليلية المتخصِّصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية. 
وتضمُّ الدفعة مجموعة من الباحثين المساعدين من موظفي المركز، ومجموعة من منتسبي جهات ومؤسسات وطنية عدَّة، وذلك في إطار مساعيه الرامية إلى إعداد نخبة إماراتية مسلَّحة بفكر استراتيجي ورؤية شمولية، وضمن توجُّهاته الخاصة بتنمية معارف الكوادر المواطِنة، ومهاراتها. 
وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بهذه المناسبة، إن برنامج «الباحث الاستراتيجي» هو مبادرة وطنية، يسعى المركز من خلالها إلى تأهيل كوادر وطنية واعدة، في مجالات الدراسات والبحث العلمي والإعلام التحليلي، وتمكينها بأفضل مهارات المتابعة والتحليل والتنبُّؤ، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالوصول إلى اقتصاد معرفي، يقوم على إعداد جيل قادر على صناعة واستشراف مستقبل مستدام من الرفاه والاستقرار.  

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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