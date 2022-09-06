أبوظبي (وام)

احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، وبهدف تعزيز الروابط الثقافية وتحفيز المواهب الشابة في البلدين، تم إطلاق برنامج سفراء شباب الإمارات - اليابان/YAP JP/ خلال فعالية أُقيمت في أبوظبي.

حضر الإطلاق أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة، والعنود الكعبي، مديرة برنامج سفراء شباب الإمارات وماساشي واتانابي، مدير السياسات البترولية في وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وامتداداً للنجاح الذي حققه برنامج سفراء شباب الإمارات في دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، تم تنظيم أول برنامج بين الإمارات واليابان بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي. وتم خلال الفعالية تقديم لمحة تعريفية للمشاركين تضمنت المزيد من المعلومات عن البرنامج والدعم الذي يقدمه، بالإضافة إلى تجربة الشاي الياباني التقليدي.

ويستهدف البرنامج، الطلاب الإماراتيين من 5 جامعات من مختلف أنحاء الدولة، الذين يطمحون للدراسة والحصول على درجة الماجستير في اليابان، وقد اختير لهذا العام 21 طالباً في الدفعة الأولى من بين مجموعة ضمت 250 متقدماً. ويوفر برنامج سفراء شباب الإمارات - اليابان فرصاً للمشاركين لاكتساب معرفة عميقة بالثقافة والتاريخ واللغة والتقاليد اليابانية، ومن المتوقع أن يصبح الخريجون قادة في قطاعات عدة ويلعبوا أدواراً رئيسية في تعزيز العلاقات بين البلدين. ويهدف برنامج سفراء شباب الإمارات - اليابان إلى إلحاق كل مشارك ببرامج الماجستير في خريف عام 2023، وقبل دراستهم ستتاح لهم فرصة لتجربة مجموعة واسعة من الدورات، بما فيها ورشة العمل الثقافية اليابانية، والاستشارات الدراسية الفردية ودورات متخصصة في اللغة اليابانية مصممة خصيصاً للطلاب.

وقالت العنود الكعبي، مديرة برنامج سفراء شباب الإمارات، «نتشارك مع اليابان في العديد من القيم والاهتمام بالهوية الوطنية والعمل التعاوني من أجل مستقبل أفضل، ويعتبر هذا البرنامج جسر تعاون وتواصل يضاف للعلاقة بين البلدين، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير فرصة لتعلم المزيد عن اللغة والثقافة اليابانية والاستفادة من الخبرات والأعمال الريادية».

من جانبه، قال شيجيتو أوكي المدير العام لمركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي، إن برنامج سفراء شباب الإمارات - اليابان يلعب دوراً مهماً في تعزيز الروابط الثقافية بين الدولتين، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من برنامج السفراء الشباب بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، هو مبادرة أساسية في تعميق روابطنا الثقافية، خاصة في عام 2022 الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

تجربة الثقافة والتكنولوجيا اليابانية

سيتمكن كل طالب من المشاركة في برنامج زيارة اليابان خلال شهر ديسمبر المقبل، مما يتيح لهم تجربة الثقافة والتكنولوجيا اليابانية عن قرب والحصول على فرصة لزيارة بعض أفضل الجامعات في اليابان.

وقالت فاطمة الدهماني، إحدى المشاركات في البرنامج وخريجة كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، إنها امتلكت الشغف للتعرف على اليابان من خلال برامج الرسوم المتحركة، وحرصت على دراسة اللغة اليابانية بمبادرة فردية منها لمدة نحو 7 سنوات، وأصبحت الآن تمتلك حساباً على الـ«إنستغرام» تقوم من خلاله بتعليم اللغة اليابانية للناطقين باللغة العربية. وذكرت سارة العامري، طالبة في جامعة زايد بأبوظبي، إن لديها الشغف بالثقافة اليابانية الشعبية والتقليدية، وتخطط لمواصلة دراستها بهدف تعميق البحث للتعرف على الأبحاث اليابانية في مجال الصحة النفسية ومقارنتها بالدولة.

الروبوتات وهندسة الفضاء

قال أحمد الهاشمي، طالب في السنة الرابعة في كلية التقنية العليا في دبي، إن لديه اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، وأصبح يمتلك الفرصة لمواصلة دراسته في اليابان، والتعرف على التكنولوجيا المختلفة، مثل الروبوتات وهندسة الفضاء، وسيقوم الهاشمي، وهو طالب متخصص في الميكاترونكس، والهندسة الإلكترونية والهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر، بتمثيل دولة الإمارات في المسابقة العالمية للمهارات.