وزير الصحة السوداني: الدعم الإغاثي الإماراتي لشعبنا يجسد عمق العلاقات

الخرطوم (وام)

أكد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف في جمهورية السودان أن الدعم الإغاثي الإماراتي لأبناء الشعب السوداني من المتأثرين بالفيضانات والسيول يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويعكس أواصر الأخوة والمواساة الصادقة في هذه المحنة الطارئة.

هيثم إبراهيم

وقال وزير الصحة السوداني خلال توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على سكان ولاية الجزيرة السودانية - إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة تؤكد حرص دولة الإمارات قيادة وشعباً على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الإنسانية الطارئة والصعبة التي تظهر أصالة الإمارات وقيمها النبيلة على صعيد التضامن الإنساني مع أشقائها ومساعدتهم على تخطي هذه الكارثة وعودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأضاف: أن الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي تعمل في المناطق المنكوبة باحترافية عالية ووفق أعلى المعايير الدولية لتقديم المساعدات الإغاثية وإنشاء الخيام في مختلف المناطق والولايات السودانية المنكوبة التي تعاني جراء ما خلفته السيول والفيضانات من تدمير للبنى التحتية والممتلكات والأراضي الزراعية.

وأكد إبراهيم أن الوضع الصحي في المناطق المنكوبة مطمئن ولا يوجد انتشار للأوبئة في ظل تكاتف جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات الذين يعملون بأنفسهم في الميدان للوقوف على حجم الأضرار والعمل على معالجتها.

وتقدم وزير الصحة السوداني بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مشاعرهم النبيلة تجاه أشقائهم في السودان والتي ظهرت جلية في الحرص والاهتمام الكبير بتقديم العون والمساعدة العاجلة وسرعة الاستجابة لهذه المحنة الطارئة كون الإمارات من أوائل الدول التي وصلت السودان وقدمت مساعدات إغاثية للشعب السوداني من خلال وفد رفيع المستوى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي النافذة الأولى للدعم الإغاثي والصحي للمجتمعات والشعوب حول العالم.