تعاون بين جامعة خليفة و«التأهيل التخصصي» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، بهدف توفير مساق تعليمي اختياري يستمر لمدة شهر واحد، ويركز على خدمات إعادة التأهيل لطلبة السنة الرابعة في كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة. وقع مذكرة التفاهم الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي في مستشفى التأهيل التخصصي بحضور السير جون أورايلي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع مستشفى التأهيل التخصصي، أحد أهم مؤسسات الرعاية الصحية في أبوظبي، لرفد طلبة الطب بالخبرات الخاصة بإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية ذات الصلة، وهو ما سيعود بالفائدة على طلبة كلية الطب والعلوم والصحية، من خلال تعزيز حصيلتهم التعليمية واطلاعهم على الجوانب الرئيسة في مجال توفير بعض أنواع الرعاية الصحية بشكل فعال». من جانبه، قال الدكتور مشعل القاسمي: إن هذا التعاون يعزز الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين.

مناوبات

قال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: «تعتبر المناوبات الطبية جزءاً مهماً من عملية التعليم الطبي، فهي تمكن الطلبة من الدمج ما بين الخبرات التعليمية ووظائفهم الطبية المتخصصة في داخل الدولة وخارجها ومن جهة أخرى، يتيح هذا التعاون للطلبة فرصة التعرف على الطرق التي يتبعها الأطباء من ذوي الخبرات في مجال العلاج الطبيعي وخدمات إعادة التأهيل في تحسين حياة المرضى الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة هنا في أبوظبي». ووفقاً لمذكرة التفاهم، يتلقى الطلبة خلال المساق الجديد محاضرات نظرية كمقدمة إلى علوم إعادة التأهيل وأخلاقياته وكذلك محاضرات نظرية وعملية تركز على حالات التشخيص المرضي الأكثر شيوعاً وآثاره وآلية إدارة المرض وتقييم الحالات المرضية والجوانب الطبية والعصبية والجراحية لحالات الإعاقة. ويقتصر الانضمام إلى هذا المنهاج الجديد في مستشفى التأهيل التخصصي على الطلبة الذين أنهوا المتطلبات التمهيدية المسبقة لخطة دراسة الطب في جامعة خليفة. بدورها، توفر جامعة خليفة لموظفي مستشفى التأهيل التخصصي سهولة الوصول للمكتبة والمدرجات لأغراض تعليمية، في حين يقوم مستشفى التأهيل التخصصي ممثلاً بهيئته الإدارية بتزويد خدمات الإشراف المطلوب للأنشطة الطبية والتعليمية والبحثية.