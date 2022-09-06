عجمان تعزز الاستدامة البيئية بنسبة 87.5‎% في المياه المعالجة

عجمان (وام)

تسهم إمارة عجمان بشكل مستمر وفاعل في تحقيق حياة صحية وبيئية مستدامة بالإمارة وفق استراتيجية الدولة، ومن أبرزها معيار الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، وذلك لضمان استدامة واستمرارية جودة ووفرة المياه بالمنطقة والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية، حيث تعمل على معالجة المياه العادمة بالإمارة وإعادة استخدامها في الأغراض الزراعية والمتعددة وفق أعلى معايير المراقبة البيئية في عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية.

وفي هذا الصدد، عملت محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان على زيادة كمية المياه العادمة المعالجة بنسبة 87.5 في المائة من عام 2021 على مستوى الإمارة، وذلك وفق آخر النتائج الصادرة عن مركز عجمان للإحصاء عام 2021.

السعة المائية

تتضمن النتائج نسبة السعة المائية الفعلية إلى السعة التصميمية لعام 2021 على مستوى الإمارة بلغ 87.5 في المائة كما بلغ حجم المياه المعالجة المنتجة سنوياً 41761721 متراً مكعباً في إمارة عجمان عام 2021. وأظهرت النتائج أيضاً أن كمية الحمأة الجافة المنتجة لعام 2021 في إمارة عجمان بلغت 8952 طناً/سنوياً وانخفض معدل التغير السنوي لكمية الحمأة الجافة المنتجة في إمارة عجمان بين الأعوام 2019-2021 بنسبة 4.1 في المائة من ما زاد في معدل النمو السنوي من المياه العادمة المعالجة في إمارة عجمان في الفترة من 2019 لغاية 2021 بلغ 5.6 في المائة.