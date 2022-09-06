«الجليلة» تعقد شراكات مع معاهد دولية وجامعات وطنية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الجليلة شراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، وثلاث جامعات إماراتية لإطلاق مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI)، وتضم الجامعات الإماراتية المشاركة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تدعم مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI) الجهود البحثية الجديدة والقائمة بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأميركية، إذ من شأنها أن تعزز البحوث التعاونية بين الباحثين لدى الجانبين الدولتين، لا سيما تلك المرتبطة بالأمراض المعدية والمناعية وأمراض الحساسية، كما ستعمل المبادرة على دعم بناء القدرات في دولة الإمارات في مجال البحوث الطبية الحيوية من خلال إتاحة فرص للتدريب العلمي وبتمويل إجمالي يقارب 14 مليون درهم على مدار 3 سنوات مقدم من قبل الأطراف المشاركة في المبادرة

ومن المتوقع أن تُمول مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI) ما يصل إلى ست منح أبحاث على مدى ثلاث سنوات لدعم العلاقات التعاونية البحثية الرائدة بين علماء والباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، سعياً لتحقيق أقصى استفادة من الأفكار والمشاريع البحثية الجديدة والقائمة لخدمة البشرية. وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «يشكل التعاون في مجال الأبحاث العلمية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها المؤسسة لتحقيق رؤيتها. وتعد الشراكات الدولية مع كبريات المؤسسات الدولية والوطنية من أهم الوسائل التي تمكن الباحثين من تبادل المعارف والتعاون في مجالات الابتكار على المستوى العالمي».

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في تعزيز الأبحاث الطبية المتقدمة التي من شأنها تحقيق إنجازات طبية جديدة ذات مردود إيجابي ملموس على المستويين المحلي والعالمي. وستعزز هذه الشراكة مساعينا للنهوض بالاكتشافات العلمية، وتساعدنا على إنجاز هدفنا المتمثل في تحقيق الريادة في مجال الابتكارات الطبية، ونحن نثق أن عملنا التعاوني سيساهم في تحسين النتائج الصحية وجودة حياة المرضى في نهاية المطاف». ودعا الدكتور العلماء الباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى العمل معاً للاستفادة من هذه الشراكة والتعاون العلمي، والتقدم للحصول على منح البحوث التعاونية الإماراتية.