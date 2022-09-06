الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الجليلة» تعقد شراكات مع معاهد دولية وجامعات وطنية

«الجليلة» تعقد شراكات مع معاهد دولية وجامعات وطنية
7 سبتمبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أميركا تدعم الانتخابات المبكرة في العراق إذا توافقت عليها القوى السياسية
مفقودون وقتيل بعد تحطم طائرة بولاية واشنطن

أبرمت مؤسسة الجليلة شراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، وثلاث جامعات إماراتية لإطلاق مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI)، وتضم الجامعات الإماراتية المشاركة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.
من المقرر أن تدعم مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI) الجهود البحثية الجديدة والقائمة بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأميركية، إذ من شأنها أن تعزز البحوث التعاونية بين الباحثين لدى الجانبين الدولتين، لا سيما تلك المرتبطة بالأمراض المعدية والمناعية وأمراض الحساسية، كما ستعمل المبادرة على دعم بناء القدرات في دولة الإمارات في مجال البحوث الطبية الحيوية من خلال إتاحة فرص للتدريب العلمي وبتمويل إجمالي يقارب 14 مليون درهم على مدار 3 سنوات مقدم من قبل الأطراف المشاركة في المبادرة
ومن المتوقع أن تُمول مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية (UAE-NIH-CRI) ما يصل إلى ست منح أبحاث على مدى ثلاث سنوات لدعم العلاقات التعاونية البحثية الرائدة بين علماء والباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، سعياً لتحقيق أقصى استفادة من الأفكار والمشاريع البحثية الجديدة والقائمة لخدمة البشرية. وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «يشكل التعاون في مجال الأبحاث العلمية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها المؤسسة لتحقيق رؤيتها. وتعد الشراكات الدولية مع كبريات المؤسسات الدولية والوطنية من أهم الوسائل التي تمكن الباحثين من تبادل المعارف والتعاون في مجالات الابتكار على المستوى العالمي».
وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في تعزيز الأبحاث الطبية المتقدمة التي من شأنها تحقيق إنجازات طبية جديدة ذات مردود إيجابي ملموس على المستويين المحلي والعالمي. وستعزز هذه الشراكة مساعينا للنهوض بالاكتشافات العلمية، وتساعدنا على إنجاز هدفنا المتمثل في تحقيق الريادة في مجال الابتكارات الطبية، ونحن نثق أن عملنا التعاوني سيساهم في تحسين النتائج الصحية وجودة حياة المرضى في نهاية المطاف». ودعا الدكتور العلماء الباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى العمل معاً للاستفادة من هذه الشراكة والتعاون العلمي، والتقدم للحصول على منح البحوث التعاونية الإماراتية. 

مؤسسة الجليلة
الولايات المتحدة
جامعة محمد بن راشد للطب
آخر الأخبار
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا (وام)
الإمارات
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©