«مطبات» على طرق المناطق السكنية الجديدة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أدرجت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ وسائل تهدئة السرعات «المطبات» ضمن نطاق أعمال جميع مشاريع الأحواض السكنية الحديثة، وعملت على تعميمها على جميع المطورين للالتزام بها بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت البلدية رداً على تساؤلات «الاتحاد» أنها تولي أهمية كبيرة لتنفيذ وسائل تهدئة السرعات «المطبات»، ويتضح ذلك جلياً في المشاريع التطويرية التي تنفذها حالياً وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والضوابط الفنية التي تراعي سلامة مستخدمي الطريق من جميع الفئات (قائدي المركبات – المشاة – قائدي الدراجات الهوائية... إلخ)، بما يرفع مستوى السلامة المرورية على جميع الطرق في المناطق السكنية الحالية في حال استوفت الاشتراطات الفنية والموافقات والاعتمادات من الجهات المختصة.

وفي مجال سلامة المشاة في المناطق السكنية، أفادت البلدية أنها وضعت معايير وضوابط فنية لمواقع تركيب المطبات في المناطق السكنية، ووضع مواصفات فنية للمطبات والمسافات الواجب الالتزام بها واعتمادها على مستوى الإمارة. ،ووقامت بلدية مدينة أبوظبي بمسح ما يزيد على 300 حوض في المدينة ودراسة الوضع الحالي واحتياجات المنطقة، وصولاً إلى إعداد تصاميم تفصيلية لمواقع المطبات حسب المعايير الفنية المعتمدة.

خطة

أوضحت البلدية، أن خطتها في تنفيذ مشاريع جديدة للمطبات في الشوارع تنقسم إلى محورين على النحو التالي: المناطق الحديثة: يتم تنفيذ وسائل تهدئة السرعات «المطبات» ضمن المشروع التطويري للمنطقة وبعد استكمال أعمال طبقة الأسفلت. فيما المناطق القديمة: يتم تنفيذ الدراسات الفنية المعدة سابقاً، وذلك حسب طلب سكان المنطقة، وبعد التأكد من استيفاء متطلبات توفير المطبات في المنطقة، والالتزام بالمواصفات والضوابط الفنية المحددة سابقاً، ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها حسب الأولويات. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه لا يتم افتتاح شبكة الطرق في المناطق الحديثة دون تنفيذ احتياجات المنطقة من وسائل تهدئة السرعات «المطبات». وتلتزم البلدية بالمعايير والضوابط الفنية التي تم اعتمادها من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي يمكن الاطلاع عليها بسهولة من خلال الوصول إلى المخططات النموذجية لجميع وسائل تهدئة السرعات والتي منها المطبات بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس، علماً أن الخدمة مجانية، وبالإمكان تنزيل جميع المخططات القياسية بسهولة ويسر.