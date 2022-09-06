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«كهرباء الشارقة» تستعرض ترشيد استهلاك المياه في الحدائق

«كهرباء الشارقة» تستعرض ترشيد استهلاك المياه في الحدائق
7 سبتمبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تجربتها الخاصة بترشيد الاستهلاك في الحدائق بإمارة الشارقة والنتائج التي حققتها في هذا المجال، وذلك ضمن مشاركتها في ورشة العمل الحادية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، حول منهجيات دول مجلس التعاون والخطط الوطنية للترشيد، والمبادرات الحديثة في جانب الترشيد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين بمجالات الكهرباء والماء وكفاءة الطاقة.

كهرباء الشارقة
الشارقة
استهلاك المياه والكهرباء
الحدائق
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