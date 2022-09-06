الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

24 ألف معاملة للكاتب العدل والتوثيق

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)
7 سبتمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إطلاق برنامج «سفراء شباب الإمارات - اليابان»
تعاون بين جامعة خليفة و«التأهيل التخصصي» في أبوظبي

حققت دائرة القضاء في أبوظبي، قفزة قياسية في إجمالي معاملات الكاتب العدل والتوثيق المنجزة بشكل شهري، لتصل إلى 13 ألف معاملة للكاتب العدل بمعدل 650 معاملة يومياً خلال أيام العمل الرسمية، أي ما يقارب نحو 90 معاملة كل ساعة عمل، إضافة إلى 11 ألف معاملة توثيقات بمعدل 550 معاملة يومياً، وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي، وبفارق كبير عن الأشهر السابقة من العام الجاري 2022.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق النقلة النوعية في التعامل مع طلبات الكاتب العدل والتوثيق، يأتي نتيجة جهود التحول الرقمي في دائرة القضاء، وإتاحة خيارات إلكترونية متعددة لتقديم وإنجاز المعاملات عن بُعد، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة العمليات التطويرية للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمارات.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن الخدمة المتطورة التي توفرها دائرة القضاء من خلال الكاتب العدل الذكي، تتيح للمتعاملين إمكانية تقديم معاملات الكاتب العدل عبر الهواتف الذكية، واستكمال الإجراءات من خلال الاتصال المرئي، ومن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، إلى جانب إتاحة تسلم مخرجات الخدمة عن طريق تطبيق دائرة القضاء في وقت قياسي.

كاتب العدل
دائرة القضاء
أبوظبي
آخر الأخبار
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا (وام)
الإمارات
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©