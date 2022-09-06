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الشامسي يستقبل «حقوق الإنسان» بـ«الداخلية»

سيف الشامسي خلال استقباله الوفد (من المصدر)
7 سبتمبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد) 

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، فريق التقييم المؤسسي لمعايير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برئاسة العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، وأعضاء الفريق، والمقدم سالم نصيب الظاهري من إدارة المرافق، والمقدم فيصل راشد الشامسي رئيس قسم التدقيق، وتحسين الجودة بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.
ورحب اللواء سيف الشامسي، بالعقيد الحمودي وأعضاء الفريق الزائر، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وحرصها اهتمامها بحقوق الإنسان، والارتقاء بالعمل ‏الشرطي والأمني، وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته.‏

سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
حقوق الإنسان
وزارة الداخلية
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