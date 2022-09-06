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تفاهم بين «الخارجية» وشرطة دبي في التميز المؤسسي

عبدالقدوس العبيدلي وعبدالله البلوكي عقب التوقيع (من المصدر)
7 سبتمبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

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وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال التميز المؤسسي، وتطوير الأنشطة المشتركة في هذا المجال، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، بحضور عددٍ من كبار الضباط والمسؤولين من الطرفين.
ورحّب اللواء الدكتور العبيدلي بهذه الشراكة في مجال التميز المؤسسي، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً واستمراراً للعلاقة المتميزة بين شرطة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقال اللواء الدكتور العبيدلي: تأتي المذكرة بهدف تحقيق التعاون المثمر بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مجال التميز المؤسسي، عبر تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح أوسمة جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتضع هذه الاتفاقية الإطار المُنظم لعملية تبادل الخبرات بين الطرفين في هذا الجانب، في خطوة لتوفير بيئة محفزة ومشجعة نحو تحقيق التميز الحكومي، والتي ستقود نحو تطوير العمل المؤسسي، ومن ضمنها خدمات المتعاملين.
بدوره، أكّد عبدالله محمد البلوكي، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحفز كوادرها على التميّز على كافة مستويات الأداء المؤسسي لتعزيز التنافسية والمساهمة في تقدم وازدهار واستقرار دولة الإمارات.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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شرطة دبي
التميز المؤسسي
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